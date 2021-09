Manchester United ne brille pas. Le club a concédé ce samedi une nouvelle défaite face à Aston Villa (0-1), lors de la 6e journée de Premier League. Pourtant, les Red Devils auraient pu revenir au score avec un pénalty. Mais Bruno Fernandes l’a raté.

« Personne n’est plus frustré et déçu que moi d’avoir raté le penalty et d’avoir perdu le match derrière. J’ai toujours assumé mes responsabilités, y compris dans les moments où je suis sous pression. Aujourd’hui j’ai échoué, mais je vais faire face et aller de l’avant avec la même ambition (…) Les critiques et les opinions contrastées font partie intégrante du football. J’ai appris à vivre avec et à m’en servir pour me motiver. Je reviendrai plus fort, pour moi mais surtout pour mes coéquipiers et nos fans qui nous ont toujours soutenus », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.