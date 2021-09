… ou pas. Il y avait la rumeur. Il y a désormais la rumeur sourcée. On n’arrête pas le progrès.

Le journaliste espagnol Manu Carreno a fait cette révélation lors de l’émission El Larguero de la Cadena SER. « Une personne très impliquée dans le vestiaire du PSG m’a dit que Mbappé va prolonger au PSG. » Comme disait Coluche, quand on en sait autant que ça, on devrait être autorisé à fermer sa g… Mais comme la totalité du web français va reprendre en boucle cette « non information » issue d’une source anonyme, nous avons pris la décision de la relayer ici. Notre avis importe peu mais on va vous le donner quand même : cette info invérifiable de Manu Carreno ne vaut pas un clou !