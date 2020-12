Les joueurs européens devront obtenir un permis de travail pour jouer en Angleterre. Les contrôles seront renforcés pour les joueurs les plus jeunes.

Le gouvernement a validé les modalités de recrutement des joueurs étrangers en Premier League après le Brexit. La Fédération anglaise de football (FA) a publié ce mercredi un communiqué pour dévoiler les contours de ce nouveau système.

A compter du 31 décembre, la Grande-Bretagne quittera officiellement l’Union européenne, et il sera alors nécessaire pour les joueurs non britanniques de disposer d’un permis de travail. Ce permis sera attribué via un système par points, basé sur le nombre de sélections du joueur en équipe nationale (équipe première et catégories de jeunes), mais aussi le prestige du club dont il provient : niveau de son championnat (la Ligue 1 étant bien classée), classement dans ce championnat, parcours en compétition européenne, et son nombre d’apparitions avec ce club.

Interdiction totale de recruter des jeunes étrangers de moins de 18 ans

Les clubs anglais ne pourront pas recruter plus de trois joueurs étrangers de moins de 21 ans lors du mercato d’hiver et pas plus de six en une saison. Le recrutement de tout joueur étranger de moins de 18 ans sera interdit

L’esprit de ces mesures est de protéger le football anglais et notamment la formation et la place pour les jeunes joueurs. Le tout sans empêcher les grands clubs de recruter des stars étrangères, pour lesquelles l’obtention de ce permis ne sera qu’une formalité.

Il faudra sans doute attendre quelques mois avant de mesurer l’impact de ces nouvelles normes sur le marché des transferts. L’Angleterre est historiquement le plus gros acheteur de joueurs étrangers. Cette tendance pourrait changer… en tous cas pour les joueurs de seconde zone.

Précisons également que les joueurs déjà en place en Premier League bénéficieront de fait du permis de travail. Les changements ne concernent que les futurs recrutements.