Fatigué par critiques à son sujet, l’attaquant Neymar est au bord du burnout. Son compatriote Jemerson comprend les problèmes du joueur.

« Au Brésil, on vous met parfois beaucoup de poids sur les épaules, et pas que sur le terrain. (…) On parle de Neymar à tout bout de champ, quoi qu’il fasse, et je comprends que ça l’énerve. Au Brésil, les grands joueurs doivent être des ‘conquérants’. Si Neymar avait gagné une Coupe du monde avec la Seleção, on le regarderait d’une manière complètement différente. Ça va bientôt faire vingt ans qu’on attend une sixième Coupe du monde (depuis 2002), et c’est comme si on le rendait coupable de ça », a indiqué le défenseur central dans les colonnes de L’Equipe.