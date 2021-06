Tite, le sélectionneur du Brésil pourra compter sur un Neymar en pleine forme pour la Copa América. Le sélectionneur, qui est sous le charme du joueur du Paris Saint-Germain fait tout pour le mettre dans les meilleurs disposition.

A quelques heures du match d’ouverture de la Copa America entre le Brésil et le Venezuela, le sélectionneur, Tite a évoqué l’importance de Neymar ainsi que l’évolution de son jeu : « Neymar a une capacité de création impressionnante et une extraordinaire mobilité. Donc on ouvre le jeu pour lui, comme ça il a plus d’espace pour exprimer son talent. Ce n’est pas grâce à mon intelligence, c’est juste de la logique. Le football de Neymar a évolué au fil du temps. A Barcelone, il jouait sur un côté parce qu’il y avait Iniesta, Xavi et d’autres joueurs au milieu. Au PSG, il a commencé à jouer plus bas parce qu’il y a Mbappé et Icardi devant. Et en équipe nationale, il y a Richarlison, Vinicius, Everton, Gabriel Barbosa et Gabriel Jesus qui sont des joueurs qui aiment toucher le ballon. Il utilise sa créativité pour être à la fois à la construction et à la conclusion grâce à ses mouvements. »

Neymar aura à cœur de guider son pays vers la victoire finale lors de cette compétition qui se déroule finalement au Brésil. La Seleção fait partie du groupe B avec le Venezuela, le Pérou, la Colombie et l’Equateur.