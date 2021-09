Les qualifications pour la Coupe du monde 2022 se poursuivent aux quatre coins de la planète avec plusieurs superbes affiches à suivre ce soir en direct !

Dans la zone Amsud, un superbe Brésil – Argentine est au menu, revanche de la dernière finale de la Copa America, remportée par la Celeste de Lionel Messi aux dépens de la Seleçao de Neymar. Dans la zone Europe, on suivra avec intérêt le déplacement des Italiens champions d’Europe en Suisse (groupe C) et la réception des Tchèques en Belgique (groupe E).