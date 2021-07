Bien décidé à remporter la Copa América ce week-end, le capitaine du PSG s’attend à « un combat de boxe » face à l’Argentine.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le Brésil retrouvera l’Argentine en finale de la Copa América dans la nuit de samedi à dimanche (2h du matin), Marquinhos a mis en garde Lionel Messi et ses coéquipiers.

« Ce sont des matches que l’on aime jouer. Une finale contre l’Argentine génère toujours beaucoup de tension. Nous connaissons les qualités des Argentins. Nous nous préparons en étudiant leurs forces et leurs faiblesses, afin de réussir à prendre l’avantage. Nous savons que beaucoup de choses peuvent arriver pendant une finale. L’aspect mental est important, tout comme l’aspect tactique, mais aussi les qualités individuelles de chacun. Nous allons avoir des bons moments, et d’autres plus difficiles. Nous allons jouer contre un adversaire qui va essayer de nous dominer pendant 90 minutes. Ce sera comme un combat de boxe. Nous allons attaquer, mais nous allons aussi être attaqués. Ce match va se jouer sur des détails. Dans les bons moments, nous devrons être prêts pour nous créer le maximum d’occasions. Dans les moments difficiles, nous devrons défendre de la meilleure manière possible, avec l’aide de tous les joueurs. Défendre est un travail collectif et commence à l’avant. »