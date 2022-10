Il va encore falloir attendre un peu avant de revoir Ibrahimovic sur les terrains. Blessé au genou et sur le papier absent jusqu’a janvier 2023, Zlatan s’est exprimé sur son retour, et compte bien tout casser à sa reprise.

Blessé et opéré du genou, Ibrahimovic ne fera son retour sur les terrains qu’en janvier 2023. Alors que des questions se posent sur son avenir, le Suédois a confirmé dans une interview à CNN son envie de revenir plus fort sur les terrains.

« Tant que je me sentirai au niveau, je continuerai à jouer au football. J’ai beaucoup de passion pour ce sport, même si actuellement je traverse une période particulière. J’ai 41 ans et je vais tout faire pour revenir au meilleur de ma forme », a-t-il déclaré.

« J’ai encore envie de jouer et je ne veux avoir aucun regret à la fin de ma carrière. Je sais très bien que lorsque j’arrêterai, le football va me manquer. Mais je suis réaliste, le jour où je vais sentir que je ne suis plus dans le rythme et que quelqu’un me fera la remarque, j’envisagerai la retraite. »