Diagnostiqué d’un cancer, David Brooks a annoncé sa maladie aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi sur les réseaux sociaux, le Gallois David Brooks a annoncé qu’il souffre d’un lymphome de Hodgkin, un cancer du système lymphatique. Le milieu offensif de 24 ans qui évolue à Bournemouth a quitté sa sélection la semaine dernière et a remercié son staff médical pour l’avoir aidé à détecter la maladie.

« Bien que cela ait été un choc pour moi et ma famille, le pronostic est optimiste et je suis confiant sur le fait que je vais guérir complètement et revenir jouer dès que possible », a partagé le Gallois. « Je tiens à remercier tout le monde à la fédération car nous n’aurions peut-être pas détecté la maladie sans l’attention du staff médical. »