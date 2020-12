L’ancien défenseur latéral de l’OM espère bien faire partie du groupe des Bleus pour le prochain Euro.

Recrue surprise du Bayern Munich l’été dernier, Bouna Sarr n’a pas encore eu l’occasion de se faire une place de choix dans le onze d’Hansi Flick. L’ancien Marseillais n’a pour l’instant disputé que trois rencontres de Bundesliga, avec tout de même une passe décisive à la clé. Mais Bouna Sarr n’est pas du genre à abandonner et il espère bien impressionner la galerie dans les prochaines semaines. Il souhaite surtout attirer l’attention de Didier Deschamps, comme il l’explique dans cette interview publiée sur le site officiel du club Bavarois.

« Je suis prêt à me saigner pour ça (rejoindre l’Équipe de France). J’espère que ce transfert va m’aider pour ça parce que chaque session d’entraînement ici me rend plus fort. Puis le club est au centre de toutes les attentions. J’ai été appelé cet été mais j’ai été obligé de décliner en raison d’une blessure. Je ne vais pas abandonner et continuer à travailler tous les jours pour ça. Jouer l’Allemagne à Munich avec les Bleus lors du prochain Euro ? Ça serait le top. À moi de faire ce qu’il faut et d’enchaîner les performances pour me faire remarquer aux yeux de notre sélectionneur national Didier Deschamps. Après ce transfert au Bayern, c’est mon prochain grand rêve à réaliser . »