Les ambitions de Bouna Sarr pour les prochains mois sont importantes.

Transféré au Bayern Munich cet été, le latéral droit voit très grand pour son avenir. Le joueur a même fait passer un message à Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, dans l’optique du prochain Euro. A son poste, l’ancien de l’OM sera en concurrence avec Benjamin Pavard et Léo Dubois.

« L’Euro, ce serait le maximum. C’est à moi de me mettre en évidence aux yeux du sélectionneur pour qu’il ne puisse pas me laisser de côté. Après mon transfert au Bayern, ce serait le prochain rêve d’une vie qui se réaliserait. Je travaille dur pour ce grand objectif. Je n’abandonnerai pas et je travaillerai tous les jours pour y arriver. (…) Je pense que ce transfert m’aide, car chaque séance d’entraînement me rend plus fort et le club, dans son ensemble, est très concentré”, a indiqué Bouna Sarr.