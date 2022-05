Pour Jean-Charles De Bono, Boubacar Kamara a fait une grosse erreur en signant du côté d’Aston Villa.

Invité du débat FCM de la semaine, le journaliste Jean-Charles De Bono a donné son avis sur le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa. En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille cet été, le milieu de terrain de 22 ans a surpris tout son monde en snobant l’intérêt de l’Atlético Madrid pour rejoindre le 14e de Premier League.

« Cette décision elle est personnelle, il avait jugé qu’il devait partir, après on peut pas juger vraiment son choix (…) Pour lui c’est un bon choix puisqu’il l’a fait, pour moi, non, ce n’est pas le meilleur choix ! Je pense que l’Atlético, ça aurait été un bon choix, l’Olympique de Marseille meilleur, mais sincèrement je pensais qu’il partirait dans un club du Top 5-Top 6 anglais ou alors en Espagne ou en Italie, on parlait du Milan, de l’Inter, de l’Atlético, là je suis un petit peu déçu. »