Jeune défenseur central du LOSC, Sven Botman croit toujours au titre de champion de France après le match nul 0-0 face au Paris Saint-Germain hier soir.

« Paris était la meilleure équipe ce soir. Ils ont eu le ballon et nous ont mis la pression. Ce n’est pas un bon résultat pour eux et pour nous, ce match nul est un bon résultat. Ce n’est pas l’idéal mais pour nous c’est un bon point. On est un peu déçus car on sait qu’on peut mieux jouer et mettre un peu plus de pression sur le PSG. Paris est l’équipe avec le plus de qualité de ce championnat. Je pense toujours qu’on peut lutter pour le titre. Pourquoi pas ? On est toujours premier et ce soir c’est un plutôt bon résultat donc je pense toujours qu’on peut réaliser quelque chose de vraiment spécial cette saison. » A annoncé le jeune néerlandais en conférence d’après match.