Jeune attaquant du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko est annoncé comme le futur du club Marsupial mais un départ n’est pas à exclure en fin de saison.

Selon les informations de ‘Bild’, le jeune buteur de 17 ans compte bien jouer le plus vite possible et il ne serait pas d’accord pour attendre encore plusieurs saisons, avant de lancer réellement sa carrière. Le jeune attaquant juge son temps de jeu trop limité et il aurait ainsi fait savoir qu’il désirait quitter le club allemand, lors du marché des transferts estival. La direction allemande devrait avoir du mal à retenir son joueur durant le prochain mercato estival. Cette saison, Youssoufa Moukoko a marqué 1 but et délivré 2 passes décisives en 11 apparitions dans le championnat allemand. Affaire à suivre…