Débarqué au Borussia Dortmund en janvier 2020 pour 20 millions d’euros en provenance du RB Salzburg, Erling Braut Haaland aurait pu avoir un tout autre destin. Le Norvégien, accompagné de son agent, a, à l’époque, refusé une offre de Manchester United.

Le Borussia Dortmund peut se targuer d’avoir recruter l’un des plus grands phénomènes de la planète football. Cette saison, Erling Braut Haaland affole encore les compteurs avec 13 buts inscris et 4 passes décisives délivrées en 10 rencontres disputées et poursuit sa folle carrière après un passage éblouissant au RB Salzburg. A 21 ans, le Norvégien est sans doute l’un des joueurs les plus convoités de la planète. Aujourd’hui, un club peut se mordre les doigts. Manchester United a manqué l’occasion d’enrôler le prodige norvégien. Dans une interview accordée à Sport1, Hans Joachim Watzke a révélé qu’Erling Braut Haaland avait refusé une offre du club anglais pour signer à Dortmund : « L’offre de Manchester United était meilleure. Mais Mino Raiola s’est rendu compte qu’Erling serait mieux avec nous. » Un véritable échec pour la direction mancunienne qui aurait pu aligner Cristiano Ronaldo et Erling Braut Haaland dans la même équipe…