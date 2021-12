L’entraineur du Borussia Dortmund, Marco Rose n’a pas digéré les décisions de l’arbitre durant le Klassiker perdu par son équipe. Il est arrivé remonté en conférence de presse.

Les Bavarois se sont imposés (2-3) sur la pelouse du BVB en fin d’après-midi. Le match a été marqué par quelques décisions litigieuses qui ont majoritairement tourné en faveur des visiteurs, ce qui a eu le don de mettre en rage Marco Rose. Il a d’ailleurs été exclu en fin de match pour des contestations.

« Je pense que la faute de Hernandez sur Reus, qui n’est pas sifflée, était un penalty, et que le penalty sifflé contre Mats Hummels, pour une main alors qu’il ne voit pas le ballon et qu’il trébuche, est au minimum contestable. J’aurais aimé que ce match se décide autrement. (À propos de son exclusion) Cette saison je me suis toujours bien contrôlé, mais dans ce match très important, au vu des décisions d’arbitrage non justifiées, j’ai craqué », analyse le technicien allemand.