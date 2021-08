Bordeaux et l’AC Milan ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain franco-algérien Yacine Adli.

Direction l’Italie pour Yacine Adli ? Le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux serait effectivement dans le viseur de l’AC Milan, deuxième de Serie A l’an passé. Mardi, L’Equipe et Sky Sport Italia faisaient état d’une offre comprise entre 10 et 12 M€ de l’AC Milan pour Yacine Adli, titulaire indiscutable aux Girondins de Bordeaux. Ce mercredi, Girondinfos nous apprend par «l’entourage du joueur» que les deux clubs ont scellé un accord pour le transfert du milieu de terrain (21 ans). Selon l’entourage du joueur, il reste quelques détails à régler mais les Girondins et l’AC Milan ont trouvé un accord pour le transfert de Yacine Adli.

