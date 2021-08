Toujours en quête de nouveaux renforts pour cet été, les Girondins de Bordeaux apprécient les qualités du jeune attaquant brésilien Marcos Paulo.

D’après les renseignements de « l’Equipe », le club au scapulaire présidé par Gérard Lopez surveille la situation de celui qui tout juste de débarquer en Europe à l’Atlético Madrid Marcos Paulo. Capable d’évoluer aussi bien en pointe que sur les côtés, le joueur a inscrit 7 buts et délivré autant de passes décisives la saison passée avec Fluminense. Bordeaux vise un nouveau prêt et une quatrième arrivée cet été après Gideon Mensah, Ricardo Mangas et Timothée Pembélé…