En grande difficulté en Ligue 1 cette saison, les Girondins de Bordeaux cherchent de nouveaux profils pour le mercato hivernal.

Et les Girondins devraient encore piocher dans le championnat portugais et notamment dans l’équipe de Boavista. D’après les informations de « Sud Ouest, » le club au scapulaire pourrait accueillir le défenseur central équatorien Jackson Porozo. On évoque même un prêt avec option d’achat pour le joueur de 21 ans. Une affaire qui devrait être une simple formalité car Gérard Lopez, président du GDB est également actionnaire majoritaire du club de Liga NOS. Affaire à suivre…