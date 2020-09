Désireux de renforcer son milieu de terrain sur le mercato, les Girondins de bordeaux sont décidé à mettre le paquet sur Jean Lucas.

Selon “l’Equipe”, le club au scapulaire est plus que jamais en quête d’un milieu de terrain et le profil du lyonnais de 21 ans serait très apprécié en interne. Les dirigeants voudraient proposer un prêt mais le Brésilien serait décidé à réussir sur les bords du Rhône. L’OL ne semble pas non plus être vendeur.