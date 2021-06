Ancien président du LOSC ou encore l’écurie Renault en F1, Gérard Lopez est plus que jamais décidé à remettre les Girondins de Bordeaux dans le droit chemin. Il compte racheter le club, qui est aujourd’hui en très grosse difficulté financière.

Gérard Lopez a précisé ses intentions, lui qui a proposé de monter un plan de rachat pour redresser un club mythique de notre championnat. « On veut d’abord sauver un club à l’incroyable histoire dans le foot français, un club incontournable où sont passés de grands joueurs. On a du mal à imaginer la Ligue 1 sans les Girondins. J’ai découvert qu’on était beaucoup à vouloir sauver ce club. (…) Un club du standing des Girondins a besoin d’avoir un lieu auquel il appartient et d’un lieu qui lui appartient. Là, on cherche à sauver le club, mais on va très vite se pencher sur les dossiers des domaines du Haillan et du stade pour, si possible, en acquérir la propriété. »

L’Hispano-luxembourgeois de 49 ans a ensuite évoquer les ambitions sportives de son projet : « C’est clair qu’au départ, il faudra consolider. Une saine ambition sportive à Bordeaux est de regarder le haut du tableau, en tout cas la première moitié, et ensuite, les places européennes. » En association avec Pascal Rigo et Stéphane Martin, il a présenté un plan de bataille pour passer devant la DNCG. Rappelons que la dead-line est fixée au 22 juin prochain…