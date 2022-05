Après la défaite de Bordeaux le week-end dernier, Bixente Lizarazu n’est pas rassuré concernant l’avenir du club dans l’élite.

Invité sur les ondes de France Bleu, l’ancien Bordelais a évoqué la situation inquiétante du club Girondin, 19e de Ligue 1 et encore battu dimanche dernier par l’OGC Nice (1-0).

« Ce que j’ai vu dimanche ne me laisse pas penser que cette équipe est capable de redresser la barre et de s’en sortir au dernier moment. J’ai vu une équipe qui a peur de jouer, des joueurs qui ont peur de recevoir le ballon, d’aller vers l’avant. C’est typique d’une équipe qui a perdu la confiance, qui a peur de son ombre et qui est perturbée psychologiquement. Ils ont démarré à deux à l’heure et n’ont fait que défendre. Le ballon brûle les pieds. »