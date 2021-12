Entraineur des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic est revenu sur le match de la 17e journée entre son équipe et l’Olympique Lyonnais et un score de 2 buts partout.

« Ce n’est pas la première fois qu’on ne gagne pas un match qu’on devait gagner. Je suis heureux de l’équipe. Même dans les moments difficiles, elle a su jouer un beau football et revenir dans le match. On doit regarder le verre à moitié plein. C’est une bonne base pour développer quelque chose de plus important. En étant compacts et en se battant pendant 90 minutes, on arrive à obtenir des résultats, même contre une très bonne équipe comme Lyon. » A expliqué le Suisse, satisfait du match de son équipe qui reste tout de même à la 17e place.