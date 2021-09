Première victoire de la saison pour les Girondins de Bordeaux ce soir 2 buts à 1 sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1.

AS Saint-Etienne – Girondins de Bordeaux 1-2 : Le Sud-Coréen Hwang Ui-jo a ouvert la marque pour les Girondins de Bordeaux dès la 7e minute, ce qui a provoqué une domination stéphanoise sur le reste de la première période. Les efforts des joueurs de l’AS Saint-Etienne se sont concrétisés avec le but du Tunisien Wahbi Khazri à la 73e minute de jeu. Mais c’était sans compter sur l’inarrêtable Hwang, qui a doublé la mise 7 minutes plus tard. Les Verts n’ont pas réussi à remonter la marque, et s’incline pour la 3e fois de suite en L1.

Le club coaché par Claude Puel est 19e au classement, avec autant de points (3) que le 20e, le FC Metz. De son côté, Bordeaux remporte son premier match de la saison et remonte provisoirement à la 14e place du classement.