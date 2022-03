Suite de l’affaire entre les Ultramarines et le gardien numéro un des Girondins de Bordeaux Benoît Costil. Quelques heures après les déclarations du portier aquitain, c’est au tour du groupe ultra de lui répondre au travers d’un communiqué.

Il y a quelques minutes, le groupe ultra des Girondins de Bordeaux a tenu à répondre au gardien français qui a même pris la décision de porter plainte suite à des accusations de racisme de la part des membres de ce groupe. Voici leur réponse : « il faut être clair : les paroles et les gestes de Benoît Costil sont la plus grande offense que le Virage Sud ait connue de la part d’un joueur depuis sa création. Belle récompense pour une tribune dont tout le monde vante encore la fidélité dans ces moments abominables, pour des passionnés qui se saignent encore financièrement pour suivre l’équipe à des centaines de kilomètres. » La divorce entre l’ancien rennais et une partie des supporters girondins semblent acté et il n’est pas impossible de le voir quitter le club en fin de saison, surtout que la direction ne semble pas le soutenir à 100%. Affaire à suivre…