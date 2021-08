À quelques jours de la fin du mercato estival, les Girondins de Bordeaux ne comptent pas conserver leur attaquant Jimmy Briand.

D’après les informations obtenues par « RMC Sport, » l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais pourrait quitter la Gironde, d’ici la fin du mercato. Son coach lui aurait indiqué qu’il ne comptait pas sur lui et qu’un départ semble plus que jamais conseillé. Il pourrait rebondir dans un autre club de Ligue 1, voire dans une formation plus exotique, au Moyen-Orient. Son contrat, qu’il avait prolongé en 2020, porte jusqu’en juin 2022. Affaire à suivre…