Entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset parle du match à venir face à Angers comptant pour la deuxième journée de Ligue 1.

En conférence de presse, il a expliqué qu’il attendait le maximum de la part de son groupe. “On va essayer de tirer le maximum de ce groupe mais il faut en avoir l’ambition. Il faut une prise de conscience de la gagne. Le fait d’avoir un mental, c’est ce que j’essaie de faire passer le plus. Il faut être très exigeant parce qu’ils ont des qualités. Peut-être qu’ils se satisfont de ce qu’ils ont et ça, cela ne me va pas.” Voir si le message sera reçu, réponse ce dimanche à partir de 15 heures.