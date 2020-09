Entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset était en conférence de presse après le match nul 0-0 face à Lyon hier soir. Il en a profité pour évoquer la suite du mercato.

Ce dernier est revenu sur la rumeur Hatem Ben Arfa et ne s’oppose pas à l’arrivée de l’ancien parisien dans les semaines à venir. Un renfort important pour l’équipe. “Je suis prêt à l’accueillir. Il faut qu’il discute avec Alain Roche et le président. On verra. Mais bien sûr qu’Hatem, c’est la grande classe.” Explique-t-il au micro de Téléfoot. Rappelons que HBA est libre de tout contrat depuis son départ du Real Valladolid il y a quelques semaines.