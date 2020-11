Entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset revient sur le match hier soir et la victoire à Rennes 1-0 avec un but d’Hatem Ben Arfa.

S’il félicite ses hommes pour cette belle victoire face à une équipe de Ligue des Champions, il adresse un message tout particulier à Hatem Ben Arfa.

« C’était le discours pendant ces quinze jours. Le maître-mot, c’était de jouer ensemble. Quand on joue ensemble, on a des individualités qui peuvent faire la différence. Pour cela, il faut être solide derrière et on l’a été. (…) Ben Arfa, il avait tellement envie de faire un bon résultat… Il n’aime pas perdre, il n’a pas l’habitude dans sa carrière de trop perdre. Quand il a vu qu’on perdait deux matchs d’affilée… Mais quand il montre l’exemple et qu’il vient défendre, toute l’équipe va derrière lui, et ça, c’est bon signe. » Déclare-t-il en conférence d’après match.