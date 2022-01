Les Girondins de Bordeaux ne semblent pas avoir terminé leur mercato hivernal. Le club au scapulaire compte bien se renforcer dans le secteur défensif.

L’Équipe fait un bilan sur ce mercato et évoque les départs ou encore les arrivées. Au rayon des départs, Samuel Kalu est tout proche de rejoindre Watford ains que Josh Maja qui devrait aussi faire ses valises pour un retour en Championship. Pour Mexer, c’est le club turc de Fatih Karagümrük qui est sur les rangs. Enfin pour les arrivées, le coach bordelais souhaite un défenseur central et un milieu défensif. Rappelons que Bordeaux possède la plus mauvaise défense du championnat.