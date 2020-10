Après le nul de Bordeaux contre Nice (0-0) dimanche en Ligue 1, l’entraîneur des Girondins Jean-Louis Gasset s’est exprimé sur le mercato de Bordeaux.

L’ancien coach des Verts souhaite des recrues pour son équipe dans cette dernière semaine du marché des transferts. Pour rappel, le mercato fermera ses portes le 5 octobre. Jean-Louis Gasset espère encore avoir un ou deux renforts avant cette date. A commencer par Wylan Cyprien de Nice.

“Cette semaine, ça va bouger, j’espère, dans le bon sens. C’est la dernière ligne droite du mercato dans les deux sens. Tout est possible. En une semaine, on peut recruter trois ou quatre joueurs, ou pas… Tous les entraîneurs sont à la même enseigne, on ne sait pas ce qui va se passer. On va attendre”, a indiqué le coach de Bordeaux en conférence de presse.