Ce week-end, les Girondins de Bordeaux affrontent le Paris Saint-Germain pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Un match importantissime pour les Bordelais contre un PSG qui reste sur une énorme désillusion en Ligue des champions face au Real Madrid.

Malgré tout, le coach du club au scapulaire se méfie de l’actuel leader de la Ligue 1 et il pense que Mbappé et ses partenaires sauront à coeur de revanche. “Il faut sortir du contexte de mercredi soir. On va affronter un PSG leader du championnat, un PSG avec treize points d’avance qui domine et est pratiquement invincible, avec trois défaites en championnat. Je prépare mes joueurs à affronter ce PSG-là. J’ai vu un PSG qui a dominé le Real Madrid 150 minutes sur 180. Il y a eu un tournant à l’heure de jeu. Ils ont été déstabilisés dans la dernière demi-heure. Ce que je vois, c’est un PSG en championnat qui domine tous ses adversaires et caracole en tête. Je prépare mes joueurs et me suis préparé à affronter ce PSG-là.” A indiqué le coach girondin devant les médias.