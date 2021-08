Le jeune Yacine Adli va rejoindre le Milan AC cet été puis être prêté une saison à Bordeaux.

D’après les informations de L’Equipe, le milieu offensif des Girondins de Bordeaux est attendu ce lundi à Milan pour s’engager avec les Rossoneri. Dans la foulée, Yacine Adli (21 ans) devrait être de nouveau prêté pour une saison à Bordeaux, actuellement 19e de Ligue 1.

Le Milan AC aura grandement francisé son effectif cet été avec les arrivées de Mike Maignan et Olivier Giroud. Le vice-champion d’Italie devrait également s’offrir les services de l’ancien Monégasque Tiemoué Bakayoko et de la révélation du Stade Brestois, Romain Faivre. Quatre Français de plus pour épauler les latéraux Theo Hernandez et Pierre Kalulu cette saison.