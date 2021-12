Vladimir Petkovic, entraineur des Girondins de Bordeaux est satisfait des progrès de son équipe malgré la défaite, 3-2, face à Lille, champion de france en titre, mercredi soir pour le compte de la 19e journée de Ligue 1.

Mercredi soir, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés, 3-2, face à Lille, champion de France en titre, lors de la 19e journée de Ligue 1. Avec cette défaite, les bordelais sont 17e avec seulement 1 point d’avance sur la zone rouge. Malgré ça, Vladimir Petkovic n’accable pas ses joueurs et estime que son équipe est sur le bon chemin.

« Il ne nous a pas manqué grand-chose, on méritait sans doute plus, a estimé le coach aquitain. Il y a peut-être quelques décisions, quelques erreurs de notre part mais on a bien joué. Je suis plutôt content de ce que j’ai vu. (…) J’ai dit aux joueurs qu’on était sur le bon chemin. Il faut faire 10 % en plus et aller de l’avant », a confié l’ancien sélectionneur de la Suisse à l’issue de la rencontre.