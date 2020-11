Passé par le FC Barcelone l’an dernier, Kevin-Prince Boateng avoue avoir été particulièrement impressionné par le niveau de Lionel Messi à l’entraînement.

Aujourd’hui joueur de Monza en Serie B, Kevin-Prince Boateng est revenu sur son passage de six mois au FC Barcelone dans un entretien accordé à DAZN. « Les six mois passés là-bas ont été incroyables. Au début, je n’y croyais pas et je pensais que c’était l’Espanyol qui me voulait, pas le Barça. L’entraînement avec Messi m’a laissé sans voix. J’avais toujours dit que Cristiano Ronaldo était le meilleur du monde, mais Messi est autre chose. Il n’est pas normal, a expliqué le Ghanéen à DAZN. En m’entraînant avec lui, je ne me sentais pas au niveau pour la première fois de ma carrière. Il faisait des choses incroyables. J’avais envie de dire : j’ai fini, j’arrête le football ! »

Le milieu offensif de 33 ans s’est également attardé sur son passage à Tottenham, entre 2007 et 2009.« À Londres, j’étais jeune. J’ai acheté trois voitures de luxe en une journée, mais il y avait tellement de souffrance en moi. J’essayais d’acheter du bonheur, poursuit Boateng. Je n’étais pas heureux. Je ne jouais pas. Je n’étais pas bien et donc je cherchais autre chose. Bien sûr, je changerais cette partie de mon passé. Souvent, je ne faisais confiance qu’à mon talent avec lequel, sans être arrogant, j’aurais pu faire beaucoup plus.«