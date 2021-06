Présent en conférence de presse, Presnel Kimpembe a été invité à évoquer de nombreux sujets dont ses deux duos, le premier avec Marquinhos au Paris Saint-Germain et le second en équipe de France avec Raphaël Varane.

Presnel Kimpembe : « Pour moi, Raph et Marqui sont deux profils qui se ressemblent beaucoup. Ce sont deux grands leaders, ils sont extrêmement intelligents. Jouer avec l’un ou l’autre c’est plus ou moins la même chose. Dans leur jeu, ils ont beaucoup de ressemblances et je suis parfaitement habitué à jouer avec les deux. »