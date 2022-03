Loin du Real Madrid et de Zinedine Zidane, Raphaël Varane n’affiche plus son niveau d’antan. Une véritable inquiétude pour les Bleus à quelques mois du Mondial 2022 au Qatar.

Formé au RC Lens, Raphaël Varane s’est envolé très tôt du côté du Real Madrid avant d’exploser aux yeux de tous. Un talent exceptionnel qui lui aura permis de remporter tous les trophées possibles et inimaginables. Après plus de 10 ans passés dans la capitale espagnole, l’international français a décidé de changer d’air pour s’offrir un nouveau défi. Désormais à Manchester United, le défenseur central de 28 ans affiche un niveau particulièrement médiocre pour Daniel Riolo.

« Si j’avais une équipe, j’aurais envie que les trois centraux soient des bons joueurs de ballon mais aussi des gars costauds. Et là, quand on regarde le match face à la Côte d’Ivoire, quid de Varane aujourd’hui ? Que vaut Varane aujourd’hui ? Il n’est plus aussi rayonnant qu’il a pu l’être. Il est de l’autre côté de la colline« , a commenté Daniel Riolo sur les antennes de RMC.