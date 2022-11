Selon certaines sources, l’équipe de France évoluera en 3-4-1-2 au Qatar avec une charnière défensive particulièrement jeune.

Si Didier Deschamps ne dévoilera pas sa liste des 23 (ou plus, jusqu’à 26) avant mercredi soir, les rumeurs vont déjà de bon train concernant la future composition de l’équipe de France au Mondial. Longtemps incertain en défense, Raphaël Varane devrait finalement être apte à en croire les informations de L’Equipe et ainsi retrouver sa place dans le cœur d’une charnière à trois. C’est en tout cas ce qu’affirme ce lundi le média Get French Football News, informé par des sources proches des Bleus.

En effet, le sélectionneur aurait pour objectif de reconduire son équipe en 3-4-1-2 au Qatar, avec une charnière très jeune composée de William Saliba (Arsenal), Raphaël Varane (Manchester United) et Benoît Badiashile (AS Monaco), qui a donné grande satisfaction lors du dernier rassemblement. Presnel Kimpembe, toujours à l’infirmerie du PSG, pourrait également entrer dans la discussion. GFFN n’a pas évoqué le reste de la compo, mais on sait déjà que le trio d’attaque des Bleus sera composé de Griezmann, Benzema et Mbappé. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni semble indiscutable avec certainement Adrien Rabiot ou Youssouf Fofana à ses côtés.

La compo probable des Bleus à la Coupe du monde 2022 :

Lloris – Saliba, Varane, Badiashile – Pavard (ou Clauss), Tchouaméni, Rabiot (ou Fofana), Hernandez – Griezmann – Benzema, Mbappé