Absent du groupe sélectionné par Didier Deschamps pour l’équipe de France, Olivier Giroud traîne son spleen lors des trêves internationales. Le champion du monde français a mal vécu le récent succès des siens en Ligue des Nations.

Snobé par Didier Deschamps depuis l’échec des Bleus lors de l’Euro 2020, Olivier Giroud a manqué le Final Four de la Ligue des Nations et la victoire finale de l’équipe de France. Un sacre auquel l’international français n’a pas assisté. Il n’était pas en tribune lors de la finale à San Siro. Un succès qui fait émerger chez lui des sentiments contrastés.

Sur le plan émotionnel, c’était un peu spécial pour moi de les regarder à la télé. Mais pour être totalement honnête, c’était trop tôt pour moi d’y aller et, par exemple, d’aller voir les gars dans le vestiaire. J’étais évidemment déçu de ne pas être là. Didier Deschamps a décidé de ne pas m’appeler et je dois respecter ce choix« , a déclaré le buteur milanais dans un entretien accordé à The Athletic. Une mise à l’écart qu’il a du mal à digérer. Olivier Giroud n’a pas tiré une croix sur son aventure à Clairefontaine : « Si ma carrière en bleu est terminée ? Je ne sais pas. Aujourd’hui, je peux dire que je suis focalisé sur mon club et ma famille. Je passe plus de temps avec ma famille pendant les trêves internationales, mais je mentirais si je vous disais que l’équipe nationale ne me manque pas. […] Si le sélectionneur a besoin de moi, on verra et je pourrais jouer de nouveau. Mais ce n’est pas mon objectif prioritaire.