Grand favori pour l’Euro qui se profile (11 juin – 11 juillet), la France fait peur sur le papier. Des éloges que Paul Pogba (28 ans, 79 sélections) ne prend pas en compte. « La Pioche » avertit son groupe. La victoire n’est pas acquise.

Paul Pogba : « C’est vrai que c’est incroyable, c’est beau. Comme on dit, nous sommes une équipe de PlayStation. Maintenant, nous resterons toujours une équipe de PlayStation tant qu’on ne gagnera pas de titres. Il faut gagner un trophée, il faut répondre à toutes ces attentes parce qu’on sera encore plus attendus avec le retour de Karim. […] Mais il va encore falloir travailler, être humble et vouloir gagner même contre les petites équipes. Ce ne sera pas facile. Ce n’est pas gagné d’avance.«

Tout est encore à faire pour les Bleus de Didier Deschamps qui doit d’abord faire face au groupe de la mort, (Allemagne, Portugal, Hongrie).