Toujours titulaire à Tottenham et en équipe de France, Hugo Lloris, 34 ans, maintient un super niveau de jeu. Le tout malgré le poids des années. Et le portier ne compte arrêter tout de suite, mais est lucide : « Je sous dans les dernières étapes de ma carrière », a-t-il expliqué sur Sky Sports.

« Je suis toujours le jeune garçon qui avait l’habitude de jouer après l’école au parc. Jouer une finale de Coupe du monde ou de Ligue des Champions… Le contexte a changé mais le jeu reste le même. Ma motivation, c’est le jeu. Je sais que je suis dans les dernières étapes de ma carrière. Il me reste, je ne sais pas, trois ou quatre ans devant moi.

Je sais que je dois encore plus en profiter qu’avant parce qu’un jour cela va s’arrêter. Avec le sourire, avec de la positivité, j’essaye de mettre toute mon énergie à l’entraînement et c’est la meilleure façon de profiter du football et de la compétition », a expliqué Hugo Lloris sur Sky Sports.