Accusé de diffamation pour avoir déclaré que Karim Benzema et Hatem Ben Arfa n’avaient pas été sélectionnés à l’Euro 2016 en raison de leurs origines, Eric Cantona ne sera finalement pas opposé à Didier Deschamps lors d’un procès. La plainte du sélectionneur des Bleus a été invalidée.

Un différend qui remonte à l’Euro 2016 entre Didier Deschamps et Eric Cantona. Le sélectionneur des Bleus accusait l’ex star de Manchester United de l’avoir diffamé au moment où il n’avait pas sélectionné Karim Benzema et Hatem Ben Arfa avec l’équipe de France. Néanmoins, Didier Deschamps n’aura pas de gain de cause, la cour d’appel de Paris a invalidé la plainte en diffamation du sélectionneur français, confirmant l’annulation de tout procès. Une information confirmée par l’AFP.