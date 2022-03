Leader offensif de l’équipe de France il y a quelques années, Dimitri Payet semble désormais si loin. Une concurrence acharnée est présente en attaque ce qui lui laisse peu d’espoir. Pourtant, les Bleus restent dans un coin de sa tête.

« À partir du moment où je pense que je peux encore avoir un niveau international, ça restera toujours dans un coin de ma tête. Mais on a une sélection extraordinaire avec, dans mon domaine offensif, des joueurs incroyables. Le choix, le sélectionneur l’a. Je ne me mets plus de pression avec ça, ce ne serait que du bonus. […] Quel joueur français offensif peut prétendre vouloir être titulaire quand vous avez (Karim, ndlr) Benzema, (Kylian, ndlr) Mbappé et (Antoine, ndlr) Griezmann devant ? Il faut être fou. Je pourrais revenir pour cirer les chaussures de Karim (Benzema, ndlr) s’il le faut ! (rires). Ce serait couillu de dire « j’arrive et je joue ! » Être dans les 23, c’est déjà exceptionnel, le vivier offensif est incroyable« , a confié Dimitri Payet dans un entretien accordé à L’Equipe Magazine.

Leader offensif et capitaine de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet réalise une excellente saison avec 11 buts et 11 passes décisives en 33 rencontres disputées. A 34 ans, le Marseillais pourrait apporter son expérience aux Bleus malgré un vivier déjà bien garni.