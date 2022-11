Sur un petit nuage à l’AC Milan, Olivier Giroud devrait poursuivre avec les Bleus. Didier Deschamps aurait prévu de le retenir pour le Mondial au Qatar.

Débarqué en Serie A en provenance de Chelsea, Olivier Giroud renaît de ses cendres. Titulaire en pointe de la ligne offensive lombarde, le Français est plus performant que jamais. En 18 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il a d’ores et déjà inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives. Un bilan particulièrement séduisant qui lui a permis de se mettre l’ensemble des observateurs dans la poche. La presse semble unanime, il mérite de participer au prochain Mondial avec les Bleus. Une ferveur populaire que Didier Deschamps devrait bien suivre.

En effet, selon les révélations de RMC Sport, Olivier Giroud devrait être présent dans le groupe qui disputera la Coupe du Monde au Qatar. Il s’agira de la troisième pour l’international français de 36 ans. Didier Deschamps rendra sa liste officielle, ce mercredi à 20h au JT de TF1. Le prochain Mondial sera peut-être l’occasion pour lui de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France alors qu’il n’est (9 buts) qu’à deux unités de Thierry Henry (51 buts).