Condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros dans l’affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema aurait pu revivre des événements passés. Ecarté des Bleus pour des raisons judiciaires, le Français est cette fois soutenu par Didier Deschamps.

De retour avec l’équipe de France juste avant l’Euro 2020, Karim Benzema a rappelé à l’ensemble de l’Hexagone le joueur talentueux qu’il était. Ainsi, il a pu convaincre, de par ses performances, qu’il était un membre indispensable de l’attaque des Bleus. Pourtant, la FFF s’en est longtemps dispensé suite à des problèmes judiciaires et une image dégradée. Aujourd’hui, alors que le Madrilène a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000€ d’amende dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Didier Deschamps consolide la place de Karim Benzema dans le groupe France.

« J’ai toujours eu une position ferme par rapport à ça. Une décision de justice, ça ne se commente pas et il faut l’accepter. À partir du moment où Karim a décidé de faire appel, cet appel est suspensif. Donc il faudra attendre la décision de justice. Déjà, sur la première décision, ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je ne vais pas dire trop de temps, mais ça a mis beaucoup de temps. À partir du moment où il a décidé de faire appel, c’est qu’il trouve que cette décision est trop dure et certainement injuste pour lui. Donc, écoutez, vous me poserez la question en temps voulu. Mais la situation est claire aujourd’hui. D’abord, il y a la position de la Fédération et de mon Président, qui est essentielle, à savoir que Karim est sélectionnable. Donc, à partir de là, ça reste un joueur sélectionnable. Mais comme je n’ai pas de sélection à faire avant le mois de mars, c’est valable pour tout le monde« , a rappelé Didier Deschamps, ce vendredi 17 décembre, sur les antennes d’Europe 1.