Aymeric Laporte a récemment choisi de joueur pour l’Espagne. Une sélection avec qui il va disputer l’Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet. Didier Deschamps, qui ne l’a pas sélectionné évoque son choix qu’il respect.

Le défenseur de Manchester City a longtemps attendu ne sélection en Équipe de France mais à son poste il y a énormément de concurrence avec Raphaël Varane, Presnel Kimpembe ou Clement Lenglet. Aymeric Laporte a donc fait le choix de joueur pour l’Espagne où il a de forte chance d’être dans le onze de Luis Henrique, sélectionneur de l’Espagne.

Dans une interview pour le Provence, Didier Deschamps, sélectionneur de l’Équipe de France, championne du Monde en titre évoque ce choix et la situation du joueur avec transparence : « Ce qui me gêne, c’est que ce qu’il peut dire est mensonger. Le seul message que j’ai eu de sa part, date du mois d’octobre pour une situation précise où il avait été blessé en septembre, il n’était plus dans les pré-listes. Il était dans celles de novembre, mars et dans celle-là aussi. Il n’y a pas de gâchis, c’est son choix. Je lui souhaite bonne route. Ça fait partie de sa liberté. »