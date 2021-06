Encensé par la presse depuis l’annonce des 26 sélectionnés, l’équipe de France apparaît comme la formation la plus armée afin de remporter l’Euro 2020. Un statut de favori qui, historiquement, ne réussi pas très bien aux Bleus. Comme si cela ne suffisait pas, la presse anglaise s’y met aussi avec un José Mourinho tranchant.

La presse nationale ne cesse d’encenser l’équipe de France depuis plusieurs semaines. Les superlatifs tombent les uns après les autres pour qualifier les 26 sélectionnés de l’équipe de France. Un statu de favori sur le papier qui pourrait bien faire tourner les têtes de nos champions français. Pour en rajouter encore un peu plus, la presse anglaise ajoute son grain de sel. Pour The Sun, José Mourinho met la pression sur Didier Deschamps et ses hommes.

José Mourinho : « La France doit l’emporter. Si ce n’est pas le cas ce sera un Euro raté. La France a, en ce moment, un nombre incroyable de joueurs de haut niveau et pourrait faire une équipe A, une équipe B et une équipe C. […] Lorsque vous avez Kylian Mbappé, il est très difficile de ne pas gagner. Il fait partie de ces joueurs qui font peur à leurs adversaires.«

Des déclarations élogieuses qui mettent la pression sur les épaules des Bleus à quelques jours du premier match d’ouverture de l’Euro 2020, (11 juin – 11 juillet).