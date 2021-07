Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, sont-ils allés trop loin ? Coéquipiers en équipe de France et au FC Barcelone, les deux internationaux tricolores n’hésitent pas à exposer leur amitié sur les réseaux sociaux. Parfois c’est bon enfant, cette fois, ils se sont retrouvé au centre d’une polémique d’une autre dimension.

Dans une vidéo Snapchat, qui tourne sur les réseaux sociaux, on aperçoit Griezmann, et on devine vraisemblablement, Dembélé derrière la camera en train de se moquer d’employés asiatiques.

Un extrait dans lequel on entend des « sales gueules » et des « vous êtes en avance ou vous n’êtes pas en avance dans votre pays ? »