Un rassemblement des Bleues sous très haute tension. Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’équipe de France, assure pourtant face aux médias que tout va bien dans le meilleur des mondes au sein du « groupe France ».

« Je vous l’ai dit semaine dernière, la priorité est que l’équipe de France soit performante, qu’elle se qualifie demain (vendredi) soir. Les joueuses ont souhaité s’entretenir elles l’ont fait. Quand le moment sera venu, je le ferai aussi avec elles. Il y a eu des déclarations, je pense qu’elles ont été plus personnelles que collectives. Les joueuses ont mis des choses sur la table. Mais quand je les vois arriver à Clairefontaine, je ne vois personne venir en reculant. Si c’est le cas, il ne faut pas venir. C’est un honneur et surtout un devoir de venir en équipe de France », a indiqué la sélectionneuse de l’équipe de France en conférence de presse.

« Noël Le Graët est toujours là, a-t-elle poursuivi. Ça aurait été dommage de ne pas le voir, à quelques kilomètres de ses terres. Même si son état de santé l’a tenu éloigné physiquement nous sommes régulièrement en contact. Il a toujours un petit mot pour l’équipe. Je passe les infos au groupe. J’ai le même soutien du président qu’en 2017, pas plus pas moins. Il m’a choisie, je fais mon travail. J’espère qu’il sera encore bon demain soir. Je ne suis pas là pour parler à titre personnel. Mon travail est de mener l’équipe de France à la qualification. Ce match est important car on a bien travaillé depuis le début de cette campagne. Mentalement, les filles sont prêtes même si elles sont arrivées un peu fatiguées. Ce qui me réconforte, c’est que (par le passé) j’ai pu essayer beaucoup de choses et voir beaucoup de choses. Les filles sont prêtes. Elles connaissent nos principes de jeu, je n’ai pas d’inquiétude. »