Libre de tout contrat depuis son départ de l’Inter Miami, Blaise Matuidi continuera-t-il à jouer au football ? Le principal intéressé reste vague.

Longuement courtisé par l’AS Saint-Étienne cet hiver, Blaise Matuidi ne semble pas vraiment pressé. Interrogé par So Foot sur son avenir, le champion du monde a répondu ainsi : « Il n’est pas question que je dise que je vais arrêter. Je me maintiens en forme et je me laisse le temps de voir les choses venir ».

Pour l’heure, l’ex du PSG, a lancé un fonds d’investissement, baptisé « Origins ». Un business qui ne l’empêchera pas de rester performant : « Actuellement Kevin Durant (le basketteur, ndlr) joue tous les deux jours avec son club de Brooklyn et il est très performant. Pourtant, c’est aujourd’hui l’une des figures mondiales du business, notamment dans le monde de la tech’ (…) Rien ne t’empêche d’entreprendre et d’être performan », a expliqué Matuidi.

